Гарик Харламов сообщил о закрытии Comedy Club

Популярный российский юморист Гарик Харламов заявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club. Об этом сообщил его резидент Харламов, передает « Голос народа » со ссылкой на АИФ .

Скриншот из видео Youtube/ Comedy Сlub 13-14 сезоны

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – приводит слова Харламова пресс-служба телеканал ТНТ.

Последний выпуск выйдет в пятницу, 20 сентября, в 21:00. Гостями клуба впервые станут звезды «Женского стендапа» Белла Малу, Карина Мейханаджян, Ольга Малащенко и Варвара Щербакова.

История Comedy Club началась в 2005 году. За это время зрители увидели 20 телесезонов и свыше 800 оригинальных серий. Шоу стало обладателем двух премий ТЭФИ.

Ранее Гарик Харламов вошел в состав креативных продюсеров Comedy Club. Комик заявил о том, что шоу ждет «перезагрузка».