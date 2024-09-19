Гарик Харламов сообщил о закрытии Comedy Club

Популярный российский юморист Гарик Харламов заявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club. Об этом сообщил его резидент Харламов, передает «Голос народа» со ссылкой на АИФ.
«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – приводит слова Харламова пресс-служба телеканал ТНТ.
Последний выпуск выйдет в пятницу, 20 сентября, в 21:00. Гостями клуба впервые станут звезды «Женского стендапа» Белла Малу, Карина Мейханаджян, Ольга Малащенко и Варвара Щербакова.
История Comedy Club началась в 2005 году. За это время зрители увидели 20 телесезонов и свыше 800 оригинальных серий. Шоу стало обладателем двух премий ТЭФИ.
Ранее Гарик Харламов вошел в состав креативных продюсеров Comedy Club. Комик заявил о том, что шоу ждет «перезагрузка».
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