Лидер «Хезболлы» объявил о состоянии войны с Израилем

Ливан подвергся беспрецедентной и самой масштабной израильской атаке за всю историю существования государства, это является не чем иным, как состоянием войны с Израилем. Об этом заявил генеральный секретарь ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла, сообщает Reuters.

По его словам, «бойцы группировки приведены в повышенную готовность и находится во всеоружии». Лидер организации также пообещал, что Израиль понесет справедливое наказание за террористические атаки 17 и 18 сентября.

Ранее Насралла заявил, что израильская атака, в ходе которой по всей территории Ливана произошли взрывы пейджеров и других электронных устройств, — это теракт, ведущий к объявлению войны.