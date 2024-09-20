Уролог предупредил мужчин о проблемах с потенцией из-за одной привычки

Мужчины чаще всего переносят стресс, не давая выхода эмоциям, что негативно влияет на их репродуктивную функцию и потенцию. Об опасности этой привычки для мужского здоровья в разговоре с "Лентой.ру" предупредил доктор медицинских наук, уролог Николай Григорьев, передает Tengri Life .

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Врач объяснил, что стресс провоцирует чрезмерный выброс в кровь гормонов адреналина и кортизола, повышенный уровень которых подавляет выработку тестостерона, а это, в свою очередь, сокращает количество здоровых и активных сперматозоидов. По его словам, тестостерон отвечает не только за половую функцию, но и за здоровье костей и мышц, внимание, работу мозга.

"При нарушении выработки тестостерона мужчина становится агрессивным, тревожным и даже плаксивым. У него страдает самооценка, резко меняется настроение", - рассказал Григорьев.

Он сравнил это состояние с ПМС у женщин и отметил, что оно развивается в основном у мужчин старше 40 лет, когда формируется дефицит мужских гормонов.

При стрессе и нервном перенапряжении происходит спазм сосудов, что мешает крови приливать к половым органам. Из-за этого развивается эректильная дисфункция и образуется замкнутый круг: мужчина переживает - страдает его эректильная функция - стресс развивается еще сильнее

Уролог призвал мужчин помнить, что стресс часто становится провокатором развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если появляются такие симптомы, как постоянная усталость, раздражительность, повышенное потоотделение, нарушение эректильной функции, проблемы с эякуляцией и боль в районе половых органов, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, посоветовал специалист.