Продюсер озвучил главную причину закрытия Comedy Club

©️ Comedy Club

Продюсер отметил, что из первого состава остались только юмористы Гарик Харламов и Павел Воля. По его словам, Гарик Мартиросян ушел в другую деятельность, а Семен Слепаков и вовсе живет за границей и "сочиняет антироссийские песенки".

Продюсер предположил, что проект вряд ли будут пытаться реанимировать.

"Осмелюсь предположить, что Comedy Club не будут реанимировать. Костяк основной команды Comedy Club, по сути, рассыпался. Кто где. Слепаков сочиняет антироссийские песенки за границей, Мартиросян ушел в другую деятельность. Харламов и Воля до сих пор на экранах. Основной костяк разбежался", - сказал Рудченко.

По его словам, после закрытия Comedy Club телеканал ТНТ может запустить новый юмористический проект.

"Сложно предположить насчет продолжения Comedy Club, но точно будет какой-то юмористический проект, даже если он придет на смену Comedy Club. Возможен другой формат. Формату Comedy Club уже почти 20 лет. Время меняется. Возможно, будет какая-та другая история. Формат ТНТ предполагает создание юмористических проектов", - высказался Рудченко.

Ранее “Газпром-медиа“ сообщила, что последний выпуск Comedy Club выйдет в эфир 20 сентября, после чего юмористическое шоу закроется. Программа впервые вышла на телеканале ТНТ 23 апреля 2005 года.