Невероятное везение предсказал Глоба трем знакам зодиака

Известный астролог Павел Глоба дал благоприятный прогноз представителям трех знаков зодиака в связи с началом уникального астрологического периода с 23 сентября, сообщает Zakon.kz.

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С этой даты будет открыт путь к невероятному везению для следующих знаков.

Тельцы

С 23 сентября их ждут значительные изменения, затрагивающие все аспекты жизни. Совет для Тельцов – не обращайте внимания на врагов, они не смогут вам навредить, приводит гороскоп Павла Глобы ProГород.

Раки

Для Раков с 23 сентября начинается удачный финансовый период. Им будет везти в работе, делах, покупках и новых проектах. Это отличное время для поиска новой работы, дополнительных заработков и смены карьеры.

Водолей

Водолеев ждет период исполнения желаний. Все мечты быстро станут реальностью, поэтому Глоба рекомендует мечтать разумно, чтобы избежать последствий необдуманных желаний.

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