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20.09.2024, 10:04

Невероятное везение предсказал Глоба трем знакам зодиака

Новости Мира 0 1 154

Известный астролог Павел Глоба дал благоприятный прогноз представителям трех знаков зодиака в связи с началом уникального астрологического периода с 23 сентября, сообщает Zakon.kz.

Фото: рixabay
Фото: рixabay

С этой даты будет открыт путь к невероятному везению для следующих знаков. 

Тельцы

С 23 сентября их ждут значительные изменения, затрагивающие все аспекты жизни. Совет для Тельцов – не обращайте внимания на врагов, они не смогут вам навредить, приводит гороскоп Павла Глобы ProГород.

Раки

Для Раков с 23 сентября начинается удачный финансовый период. Им будет везти в работе, делах, покупках и новых проектах. Это отличное время для поиска новой работы, дополнительных заработков и смены карьеры.

Водолей

Водолеев ждет период исполнения желаний. Все мечты быстро станут реальностью, поэтому Глоба рекомендует мечтать разумно, чтобы избежать последствий необдуманных желаний.

Ранее астролог Татьяна Карпенко рассказала, представителям каких знаков зодиака необходимо исключить алкоголь из своей жизни. 

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