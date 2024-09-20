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20.09.2024, 10:15

Стратегическое решение по АЭС принято — Никол Пашинян

Новости Мира 0 584

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стратегическое решение по АЭС принято — выбор пал на модульные станции. Страна-поставщик технологии пока не выбрана. Об этом глава армянского кабмина сообщил в ходе проходящего в Ереване Всемирного армянского саммита, передает собственный корреспондент Kazinform.

Фото: Арменпресс
Фото: Арменпресс

По словам Никола Пашиняна, строительство новой АЭС является одним из важных проектов энергетического сектора страны. Он добавил, что власти Армении приняли стратегическое решение по АЭС — это будет модульная станция. Как пояснил премьер-министр Армении, такое решение обусловлено экологическим воздействием станции.

— Нельзя забывать, что в мире еще нет действующей модульной АЭС. Однако есть несколько проектов в разной степени готовности. Судя по всему, самый большой прогресс в этой области зафиксировали США, но работы в этом направлении ведут также Франция, а в последнее время и Россия с Южной Кореей, — рассказал Никол Пашинян о технологии модульных АЭС.

Ранее в Армении призвали готовиться к строительству новой АЭС. Доля действующей Армянской АЭС в объеме производимой в стране электроэнергии, по последним данным МАГАТЭ, составляет порядка 30%. Армянская АЭС должна была завершить работу в 2016 году, но срок ее эксплуатации путем масштабной модернизации был продлен до 2026 г. По последним оценкам, станция может прослужить до 2036 года.

1 августа 2024 года по решению правительства Армении было создано отдельное предприятие для строительства новой АЭС. Подготовив обоснование проекта и получив одобрение правительства страны, компания должна будет вести переговоры с международными партнерами и решать организационные вопросы по подготовке и финансированию строительства новой АЭС.

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