18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.05
534.57
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.09.2024, 10:19

Новый срок действия грин-карты установлен в США

Новости Мира 0 773

В США увеличили срок действия продления грин-карты до 3 лет⁩⁩, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает VisaGuide.World, с 10 сентября 2024 года Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) продлила срок действия грин-карты до трех лет (36 месяцев) для законных постоянных резидентов, которые подали форму I-90 на замену или продление карты. Это решение направлено на упрощение процесса для тех, чья грин-карта истекает или уже истекла.

Теперь при подаче формы I-90 USCIS выдает уведомления, подтверждающие продление действия грин-карты на 36 месяцев с момента истечения срока предыдущей карты. Эти уведомления, совместно с истекшей грин-картой, могут быть использованы в качестве доказательства постоянного статуса и разрешения на работу на территории США, пока идет процесс получения новой карты.

Основной целью нововведения является облегчение жизни заявителей, которые сталкиваются с длительными сроками обработки. Те, кто нуждается в доказательстве статуса законного постоянного резидента и не имеют на руках действующей грин-карты, могут обратиться в местное отделение USCIS за временным документом, известным как штамп ADIT, после подачи формы I-90.

Грин-карта дает иностранным гражданам право на постоянное проживание в США, трудоустройство и возможность переезда с семьей. Владелец грин-карты может свободно путешествовать за пределы США, но не может находиться за границей более года. В противном случае карта станет недействительной и процесс получения грин-карты придется начинать заново.

Несмотря на высокую востребованность грин-карты, согласно данным Института Катона, лишь три процента заявителей смогут получить этот документ в 2024 году. В настоящее время наблюдается значительное скопление заявок, около 34,7 миллиона, что создает сложности для желающих стать постоянными жителями США. В рамках финансового года 2024 квота на выдачу грин-карт составляет чуть менее 1,1 миллиона.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?