Новый срок действия грин-карты установлен в США

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Как сообщает VisaGuide.World, с 10 сентября 2024 года Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) продлила срок действия грин-карты до трех лет (36 месяцев) для законных постоянных резидентов, которые подали форму I-90 на замену или продление карты. Это решение направлено на упрощение процесса для тех, чья грин-карта истекает или уже истекла.

Теперь при подаче формы I-90 USCIS выдает уведомления, подтверждающие продление действия грин-карты на 36 месяцев с момента истечения срока предыдущей карты. Эти уведомления, совместно с истекшей грин-картой, могут быть использованы в качестве доказательства постоянного статуса и разрешения на работу на территории США, пока идет процесс получения новой карты.

Основной целью нововведения является облегчение жизни заявителей, которые сталкиваются с длительными сроками обработки. Те, кто нуждается в доказательстве статуса законного постоянного резидента и не имеют на руках действующей грин-карты, могут обратиться в местное отделение USCIS за временным документом, известным как штамп ADIT, после подачи формы I-90.

Грин-карта дает иностранным гражданам право на постоянное проживание в США, трудоустройство и возможность переезда с семьей. Владелец грин-карты может свободно путешествовать за пределы США, но не может находиться за границей более года. В противном случае карта станет недействительной и процесс получения грин-карты придется начинать заново.

Несмотря на высокую востребованность грин-карты, согласно данным Института Катона, лишь три процента заявителей смогут получить этот документ в 2024 году. В настоящее время наблюдается значительное скопление заявок, около 34,7 миллиона, что создает сложности для желающих стать постоянными жителями США. В рамках финансового года 2024 квота на выдачу грин-карт составляет чуть менее 1,1 миллиона.