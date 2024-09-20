18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.05
534.57
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.09.2024, 14:24

Людям предоставили возможность узнать дату своей смерти

Новости Мира 0 726

В США изобрели часы, которые, как утверждают их создатели, могут рассчитать день смерти человека с точностью до конкретного дня, сообщает Zakon.kz.

Фото: play.google.com
Фото: play.google.com

Изобретение так и назвали – "часы смерти" (Death Clock). Заявлено, что новое приложение с искусственным интеллектом может определить и дату смерти и биологический возраст человека после получения ответов на вопросы о здоровье и социальных привычках человека.

Цель создания этих часов – побудить человека изменить что-то в своей жизни, пока не стало слишком поздно.

"В современном мире здравоохранение, как правило, носит реактивный характер, вмешиваясь только тогда, когда возникают проблемы, и часто слишком поздно", – приводит New York Post комментарий основателя компании Брент Фрэнсон.

По его словам, "часы смерти" дадут человеку всесторонние знания о его здоровье и будут поощрять к активному управлению своим благополучием. Приложение создаст индивидуальный "план долголетия", включающий рекомендуемые изменения образа жизни и вещи, о которых стоит рассказать лечащему врачу. В приложение также можно загружать анализы крови, генетические профили и другие личные медицинские документы.

Автор технических новостей Аманда Кузер протестировала эти часы. Она рассказала, что вопросы в Death Clock варьируются от биологических факторов, таких как уровень холестерина, до вопросов о сне и психическом здоровье, а также о том, сколько человек сидит в течение дня.

"ИИ анализирует ваши ответы на вопросы о здоровье и образе жизни и сравнивает их с тем, что говорят исследования о долголетии. Например, курение сигарет может оказывать негативное влияние на продолжительность жизни. ИИ может рассчитать, какое влияние курение оказывает на вашу ожидаемую продолжительность жизни, а также выяснить, сколько лет вы могли бы заработать, бросив курить", – рассказала Кузер.

Death Clock AI официально запустили 18 сентября.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?