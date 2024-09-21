16-летний москвич попал в реанимацию из-за спора о чесноке

В Москве 16-летний юноша на спор съел головку чеснока и попал в реанимацию. Об этом сообщило агентство «Регнум», передает Lenta.ru
По сведениям издания, подростка с сильным отравлением забрали на скорой из парка «Долины реки Сетунь». Информацию о госпитализации передали в полицию.
Оперативники опросили друзей подростка. Те рассказали, как приятель потерял сознание. По их версии, старшеклассник объявил, что сумеет съесть целиком чеснок. Через некоторое время школьник закашлялся и упал на землю.
«Он неоднократно нас разыгрывал разными способами, и мы не поверили сначала, что ему плохо», — заявил один из друзей пострадавшего.
По факту случившегося начали проводить проверку.
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