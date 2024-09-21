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21.09.2024, 10:33

Названы способы сделать картофель менее калорийным

Новости Мира 0 344

Чтобы сделать блюда из картофеля менее калорийными, стоит обращать внимание на сорт овоща, рассказала бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева. Способы понизить калорийность гарнира она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По словам бренд-шефа, виды с меньшим содержанием крахмала, такие как красный или желтый картофель, будут менее калорийными, чем более рассыпчатые белые сорта.

Чтобы сделать картошку менее калорийной, Мосева также посоветовала уменьшить количество крахмала.

Один наиболее из распространенных методов — замачивание очищенного картофеля в холодной воде перед приготовлением. Процесс длится от 30 до 60 минут и помогает вывести часть крахмала, что сделает овощ более легким для усваивания и менее калорийным. Другой способ — промывание картофельных ломтиков под холодной водой сразу после нарезки. Это поможет смыть крахмал с поверхности, что также снижает клейкость и калорийность овоща, - сказала она.

Еще один способ сделать картофель менее калорийным — выбрать правильный способ его приготовления, отметила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, одним из самых полезных вариантов считается варка — она сохраняет большинство полезных веществ, при этом не добавляет лишних жиров. Вариант с запеканием тоже подходит для тех, кто следит за фигурой, ведь в духовке или мультиварке овощ можно приготовить без добавления масла. Кроме того, картофель в кожуре сохраняет больше клетчатки и витаминов, поэтому такой вариант приготовления также можно интегрировать в свой рацион, подчеркнула бренд-шеф.

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