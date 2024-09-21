Нужно ли спать 8 часов в сутки

Совет спать по восемь часов в сутки не является универсальным и полезным для всех, убежден эксперт по сну, профессор Университета Лафборо ( Великобритания ) Кевин Морган., передает inbusiness.kz со ссылкой на Daily Mirror .

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По мнению Моргана, последние исследования опровергли миф о пользе восьмичасового сна. Он уточнил, что большинству нужно спать от семи до девяти часов в сутки, но могут быть отклонения от этих показателей как в большую, так и в меньшую сторону.

Эксперт по сну также обратил внимание на исследование китайских ученых, которое доказало, что недосып в будни можно компенсировать за счет более долгого сна по выходным.