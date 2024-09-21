Почему губки для мытья посуды разного цвета - ответ вас удивит

На полках магазинов можно встретить губки для мытья посуды разных цветов: желтые, красные, синие, зеленые. Как выяснил портал Doctorpiter, разноцветными их делают не ради красоты, ее цвет является своеобразным индикатором, указывающим на свойство губки, рассказывает Tengri Life.
Губка для мытья посуды состоит из двух частей: мягкой впитывающей и жесткой абразивной. Именно цвет жесткой части указывает на степень ее абразивности и жесткости.
Зеленые губки считаются самыми жесткими и абразивными. Они предназначены для очистки сильно загрязненной посуды, например, кастрюль с пригоревшей пищей или сковородок с засохшим жиром.
Также зеленые губки можно использовать и для уборки ванной комнаты - они должны справиться с налетом и другими загрязнениями.
Синие губки средней жесткости. Они эффективно справляются с обычными загрязнениями и жиром, не повреждая при этом большинство поверхностей. Синей губкой можно очищать антипригарные тефлоновые сковородки, стеклянные стаканы и тарелки. Подходит для ежедневной уборки.
Такой губкой также можно протирать столы, стулья, очищать пол от пятен и грязи.
Красные губки отличаются мягкостью и низкой абразивностью. Ими можно мыть слегка загрязненную посуду, например, стакан, из которого пили сок. Такая губка не оставит следов и царапин даже на самой капризной поверхности, поэтому ею можно очищать хрусталь, фарфор и тонкое стекло.
Также ее можно использовать для очистки верхней одежды и обуви.
Желтые губки считаются универсальными. Они подходят для большинства видов посуды, кроме очень грязной или с засохшими остатками пищи. Желтая губка эффективно очищает, при этом не навредит антипригарной, тефлоновой, стеклянной и керамической посуде.
В быту такую губку можно использовать для различных целей. Главное, следите, чтобы поверхность не была слишком "чувствительной".
Важно помнить о правиле использования губок в быту. После каждого использования их необходимо тщательно промывать под проточной водой и отжимать, чтобы снизить вероятность распространения на поверхности опасных бактерий.
И еще один важный нюанс: губку для посуды надо вовремя менять. При неправильном использовании эти изделия могут подорвать здоровье, особенно детям или людям с ослабленным иммунитетом.
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