Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать со спецслужбами разных стран - СМИ

Мессенджер Telegram после задержания его основателя Павла Дурова в Париже начал сотрудничать с правоохранительными органами не только Франции, но и других стран, в том числе США, Южной Кореи, Бельгии, предоставляя информацию по их запросам. Об этом пишут Le Figaro и Liberation, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Meduza .

Фото: Durov/Instagram

По данным Le Figaro, одна из стран Евросоюза уже смогла получить ответ на запрос по группе в телеграме, в которой обсуждалось около 100 заказных убийств. Также ожидает ответа запрос от Южной Кореи.

Во Франции Telegram, по данным Liberation, отреагировал на запросы отдела по делам несовершеннолетних (OFMIN) национальной полиции, а также на запросы жандармерии и предоставил информацию, которая позволит идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о преступлениях против детей.

Еще весной OFMIN уведомил отдел киберпреступности Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью о "стремительном и неконтролируемом" распространении в мессенджере преступлений против несовершеннолетних.

Некоторые следователи и судьи считают, что Telegram стал "супермаркетом преступности", через который также проходят торговля оружием, наркотиками, людьми и заказные убийства.

Как отмечает Le Figaro, готовность Telegram нормализовать свои отношения с правосудием в целом должна позволить продвинуть множество национальных и международных расследований. В ближайшие месяцы, как пишет газета, к делу могут быть привлечены и другие люди, помимо Павла Дурова.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Ему предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также - в отказе предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов. Спустя несколько дней его отпустили под залог с обязательством отмечаться в полиции и не покидать территорию Франции.