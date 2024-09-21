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21.09.2024, 18:02

Мальчику в Великобритании отказались выдать паспорт из-за имени

Новости Мира 0 923

Семилетнему британцу по имени Локи Скайуокер Моубрей отказали в выдаче загранпаспорта из‑за имени. Родители вдохновились персонажем из "Звездных войн", но не думали, что в будущем это помешает им отправиться на отдых, сообщает Zakon.kz

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

О происшествии рассказали журналисты Suffolk News.

Локи родился 4 мая, когда поклонники отмечают день "Звездных войн". Военный и фанат франшизы Кристиан Моубрей и его жена, бывшая военнослужащая Бекки, решили дать сыну второе имя Скайуокер в честь персонажа Люка Скайуокера, - пишет издание.

В 2024 году родители Локи запланировали на конец октября первый за десять лет отпуск в Доминиканской Республике. В первую очередь он был необходим Бекки, страдающей от посттравматического стрессового расстройства. Однако при оформлении документов МВД Великобритании отказалось выдавать загранпаспорт мальчику, обосновав это тем, что из‑за авторских прав Disney нельзя использовать фамилию Скайуокер. Родителям советовали либо изменить имя сына, либо получить разрешение на использование от киностудии.

Мы не знали, что это может быть потенциальной проблемой. Мы понимаем, что Скайуокер защищено авторским правом, но мы не собираемся использовать его в личных целях. Я понимаю чиновников позицию и доводы, но считаю, что им нужно признать, что современные имена меняются, - сказал отец мальчика Кристиан.

Мальчику все же выдали загранпаспорт, и семья отправилась на отдых. Моубрей признались, что испытывали сильный стресс и готовились к срыву поездки или изменению имени сына.

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