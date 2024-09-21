18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.05
534.57
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.09.2024, 18:50

Тест для раннего выявления развития диабета у детей разработали в Европе

Новости Мира 0 380

Исследователи из Дании и Великобритании разработали подход, позволяющий выявлять развитие диабета второго типа у детей на самых ранних стадиях по тому, как меняется концентрация нескольких типов жировых молекул в их кровотоке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Мы создали простой тест крови, который позволяет отслеживать концентрации широкого набора жировых молекул и использовать их в качестве ранних индикаторов развития болезни. В будущем, их можно будет использовать для оценки риска развития диабета для того или иного индивида, а изучение сдвигов в их концентрации поможет нам понять, как предотвратить развитие данного заболевания и прочих метаболических болезней, - заявила научный сотрудник британского Королевского колледжа Лондона (KCL) Кристина Легидо-Квигли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Легидо-Квигли и ее коллеги разработали подход для ранней диагностики диабета в рамках проекта, нацеленного на изучение различий в состоянии здоровья и в составе различных биомаркеров у детей с нормальным и лишним весом. Ожирение у детей часто способствует развитию диабета второго типа и других сбоев в метаболизме, раннее выявление которых позволяет подавить эти болезни с минимальным ущербом для здоровья.

Для поиска факторов, указывающих на вероятное развитие диабета, ученые собрали образцы крови у 1 тыс. детей с ожирением и лишним весом, а также 370 их сверстников с нормальной массой тела. Ученые измерили при помощи масс-спектрометра концентрации нескольких сотен жировых молекул, присутствующих в крови, и сравнили их доли для представителей каждой группы детей.

Это позволило им выявить вещества, чья концентрация меняется при развитии диабета и прочих метаболических нарушений. В частности, ученые обнаружили, что повышенные концентрации 17 разновидностей сфинголипидов, одного из класса сигнальных молекул, усиливали риск развития диабета и стеатоза печени. Доли еще восьми десятков жировых молекул были так или иначе связаны с вероятностью развития повышенного давления и перебоев в работе сердца.

Руководствуясь этими соображениями, ученые отобрали 200 детей с наиболее высокими концентрациями этих жиров и предложили им и их родителям пройти программу по нормализации режима питания. Последующие наблюдения показали, что участие в этой программе улучшило метаболизм 80% детей и снизило концентрацию биомаркеров, связанных с диабетом. Это подтвердило результаты наблюдений и указало на возможность использования жиров-биомаркеров для оценки риска развития диабета.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?