Тест для раннего выявления развития диабета у детей разработали в Европе

Исследователи из Дании и Великобритании разработали подход, позволяющий выявлять развитие диабета второго типа у детей на самых ранних стадиях по тому, как меняется концентрация нескольких типов жировых молекул в их кровотоке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

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Мы создали простой тест крови, который позволяет отслеживать концентрации широкого набора жировых молекул и использовать их в качестве ранних индикаторов развития болезни. В будущем, их можно будет использовать для оценки риска развития диабета для того или иного индивида, а изучение сдвигов в их концентрации поможет нам понять, как предотвратить развитие данного заболевания и прочих метаболических болезней, - заявила научный сотрудник британского Королевского колледжа Лондона (KCL) Кристина Легидо-Квигли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Легидо-Квигли и ее коллеги разработали подход для ранней диагностики диабета в рамках проекта, нацеленного на изучение различий в состоянии здоровья и в составе различных биомаркеров у детей с нормальным и лишним весом. Ожирение у детей часто способствует развитию диабета второго типа и других сбоев в метаболизме, раннее выявление которых позволяет подавить эти болезни с минимальным ущербом для здоровья.

Для поиска факторов, указывающих на вероятное развитие диабета, ученые собрали образцы крови у 1 тыс. детей с ожирением и лишним весом, а также 370 их сверстников с нормальной массой тела. Ученые измерили при помощи масс-спектрометра концентрации нескольких сотен жировых молекул, присутствующих в крови, и сравнили их доли для представителей каждой группы детей.

Это позволило им выявить вещества, чья концентрация меняется при развитии диабета и прочих метаболических нарушений. В частности, ученые обнаружили, что повышенные концентрации 17 разновидностей сфинголипидов, одного из класса сигнальных молекул, усиливали риск развития диабета и стеатоза печени. Доли еще восьми десятков жировых молекул были так или иначе связаны с вероятностью развития повышенного давления и перебоев в работе сердца.

Руководствуясь этими соображениями, ученые отобрали 200 детей с наиболее высокими концентрациями этих жиров и предложили им и их родителям пройти программу по нормализации режима питания. Последующие наблюдения показали, что участие в этой программе улучшило метаболизм 80% детей и снизило концентрацию биомаркеров, связанных с диабетом. Это подтвердило результаты наблюдений и указало на возможность использования жиров-биомаркеров для оценки риска развития диабета.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.