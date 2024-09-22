Умер актер из «Моей прекрасной няни»

Российский актер Владимир Моргунов, известный в том числе по съемкам в сериале «Моя прекрасная няня», умер в возрасте 43 лет, сообщили друзья артиста на его странице в социальных сетях, передает АиФ .

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Причина и обстоятельства смерти актера не уточняются. Прощание с ним прошло 18 сентября в городе Малоярославец.

Моргунов также снимался в мелодраме «Дорогая Маша Березина», в фильме «Наша Russia. Яйца судьбы», сериале «Кто в доме хозяин?».

В последние годы он работал на мероприятиях в качестве ведущего.