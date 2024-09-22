Перечислены симптомы нового и быстро распространяющегося штамма коронавируса XEC

Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрон-штамма, передает Tengri Life со ссылкой на РИА Новости .

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Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам "омикрона"..., - говорится в сообщении.

Отмечается, что XEC впервые обнаружили в Германии в июне и с тех пор выявили в нескольких странах. При этом самые ранние случаи заболевания зафиксировали в Италии еще в мае, но его образцы загрузили в международную базу данных GISAID только в сентябре.

По словам специалистов, XEC представляет собой комбинацию двух более ранних подвариантов омикрон-штамма FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Его симптомы такие же, как у предыдущих вариантов:

лихорадка,

боль в горле,

кашель,

потеря обоняния и аппетита,

боль в теле,

усталость,

головная боль,

насморк.

Ранее медицинские эксперты предупредили, что новый вариант коронавируса, распространяющийся в Европе и по всему миру, вскоре может стать доминирующим.