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21.09.2024, 21:13

Серийный убийца выкрал свою дочь с детского сада

Новости Мира 0 832

Отсидевший срок за убийство 37 человек Артур похитил свою четырехлетнюю дочь из детского сада в Москве и скрылся, передает Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как рассказала РЕН ТВ мать девочки, бывший супруг передал их дочь своей матери, которая настраивает дочку против нее.

Он просто забрал ее из детского садика, и все. Я ему писала, пыталась что-то выяснить, где он, но он просто не отвечал мне на сообщения. Ответил один раз, что-то из разряда: "привезу на днях, - поделилась Валентина.

Ранее мужчина уже угрожал, что заберет ребенка. Однако до реальных действий до этого случая дело не доходило.

Пара в разводе уже больше года, но решения суда по определению места жительства их общей дочери еще нет. После того, как Артур забрал ребенка из сада, он передал его своей матери, добавила собеседница телеканала.

Его мать постоянно настраивает ребенка против меня. Проблема именно в том, что, когда я пытаюсь пообщаться, пытаюсь позвонить, мне с ней даже поговорить не давали, - рассказала мать девочки.

После того, как женщине все же удалось вернуть ребенка, дочка рассказала ей, что родственники со стороны отца плохо отзывались о маме.

Сейчас девочка уже две недели не ходит в детский сад, добавила Валентина. Она рассказала, что вместе с дочкой на время переехала из дома, чтобы бывший муж не смог их найти.

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