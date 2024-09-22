Чем заменить ягоды и фрукты зимой - советы диетолога

Сезон ягод и фруктов подходит к концу, а в осенние и зимние месяцы их покупка больно бьет по кошельку. К счастью, есть не менее полезные, но более доступные альтернативы, рассказывает Tengri Life со ссылкой на DoctorPiter .

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Врачи и диетологи рекомендуют есть сезонные продукты, так как именно в этот период в них больше всего витаминов и минералов. Тем более что вне сезона многие фрукты могут быть даже опасны для здоровья.

Съесть как можно больше ягод и фруктов, пока сезон, - тоже плохая идея, говорят специалисты. Дело в том, что в сезонных фруктах и ягодах есть много фруктозы, которая в организме преобразуется в глюкозу и в итоге повышает сахар в крови. Поэтому есть их ведрами все равно не стоит.

Сезонные фрукты и ягоды можно заменить на зелень в неограниченном количестве, она богата витаминами и минералами и не уступает по составу фруктам. Причем фруктозы в них нет, да и стоят укроп и зеленый лук куда дешевле.

Также прекрасной альтернативой будут овощи: они не содержат крахмала, фруктозы, но при этом богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Например, салат из капусты и моркови имеет отличный витаминный состав и низкую калорийность, его можно есть практически без ограничений.

Цитрусы

Лимоны, апельсины, мандарины - прекрасный источник витамина С. Аскорбиновая кислота играет ключевую роль в поддержании здоровья иммунной системы, помогает в борьбе с вирусами и инфекциями, а также способствует здоровью кожи, укрепляя коллагеновые волокна и улучшая ее упругость.

Кроме того, большое количество цитрусов в рационе способствует абсорбции железа из растительных источников пищи, что особенно важно для людей, ведущих веганский образ жизни.

Яблоки и груши

Эти доступные фрукты — прекрасный источник пищевых волокон, необходимых для поддержания здорового пищеварения. Волокна помогают регулировать работу кишечника, предотвращают запоры и улучшают общее состояние кишечника.

Кроме того, яблоки и груши содержат витамин C и калий, который важен для здоровья сердца и нормального кровяного давления. Привычка есть яблоки и груши поможет укрепить организм.

Бананы

В бананах очень много калия, который необходим для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и регуляции уровня жидкости в организме.

Кроме того, продукт богат витаминами группы B, такими как витамины B6 и B12, которые играют важную роль в энергетическом обмене в организме, помогая преобразовывать углеводы в энергию. Благодаря этим витаминам вы сможете оставаться активным и энергичным.

Киви

"Обезьяний персик" тоже можно найти на полках супермаркетов практически круглый год. Этот фрукт может похвастаться рекордным содержанием аскорбиновой кислоты. А еще киви — отличный источник такого важного для нашего сердца калия.

Достаточно в киви и клетчатки. Он очень полезен для кишечника и помогает тем, кто часто страдает от запоров. В киви много антиоксидантов, благодаря чему фрукт понижает уровень воспаления в организме.