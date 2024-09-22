К 2028 году в Лондоне число школьников сократится на 52 тысячи человек

К 2028 году число учащихся начальных школ Лондона (0-6 классы), по прогнозам, сократится на 52 тысячи человек. Это более чем вдвое больше среднего показателя по стране, передает корреспондент агентства Kazinform .

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Британский институт образовательной политики сообщил, что, хотя число учащихся в начальной школе неуклонно сокращается, в большинстве районов Англии количество учащихся в средней школе (7-11 классы) увеличилось.

Тенденция в отношении начальных школ в значительной степени объясняется снижением рождаемости, ростом стоимости жилья и общей стоимости жизни, причем в центральных районах Лондона, таких как Вестминстер, Саутуорк и Камден, она снизилась более чем на 10%.

Ожидается, что это сокращение повлияет на бюджеты школ, поскольку финансирование тесно связано с количеством учащихся. Правительство пообещало решить эту проблему, перепрофилировав пустующие классы в детские сады.

Такие факторы, как высокие цены на жилье и расходы на уход за детьми, вынуждают семьи покидать Лондон или препятствуют им заводить больше детей, что еще больше ускоряет спад.

По мере того, как население города меняется, будущее лондонской системы образования остается неопределенным, поскольку уровень рождаемости продолжает снижаться, а жилье становится все более недоступным для семей.