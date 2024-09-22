Мать Честера Беннингтона прокомментировала воссоединение Linkin Park

Мать Честера Беннингтона заявила, что участники коллектива Linkin Park обещали сообщить семье экс-вокалиста группы о решении вернуться на сцену, однако не сделали этого, сообщает Zakon.kz .

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Сьюзан Юбэнкс, мать покончившего с собой в 2017 году солиста Linkin Park Честера Беннингтона, рассказала о своих эмоциях по поводу воссоединения коллектива.

Участники Linkin Park, по словам Юбэнкс, обещали уведомить семью Беннингтона, если решат вернуться на сцену или если "будет хоть какой-то намек на будущее". Однако о воссоединении они не рассказали ни первой жене экс-вокалиста, ни его сыну Дрэйвену, ни матери.

При этом вокалист коллектива Майк Шинода, с которым Юбэнкс виделась около двух лет назад, предупредил ее о намерении выпустить несколько новых песен с участием Беннингтона. А также пообещал держать семью в курсе других планов участников группы.

Как говорит мать Беннингтона, Linkin Park "пытаются стереть прошлое". Она добавила, что ей причиняет боль тот факт, что песни ее сына исполняет другая артистка. При этом Юбэнкс призналась, что допускала, что Linkin Park могут воссоединиться, но думала, что солистом станет Майк Шинода.

Это Честер научил Майка петь. Я бы не возражала против этого, - отметила женщина.

Юбэнкс также вспомнила, как однажды Шинода обидел Честера во время репетиции. Майк сказал Беннингтону, что если он решит уйти, то его заменят девушкой.