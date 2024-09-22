Микрогосударство для мусульман появится в Албании

Как пишет The New York Times , в городе-государстве для мусульман умеренного толка не будут требовать от женщин ношения платка и разрешат алкоголь, передает ИА «NewTimes.kz».

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Карликовое государство планируют создать в Тиране (столице Албании). Микространа по аналогии с Ватиканом в Риме будет предназначена для умеренной мусульманской общины бекташей. Предполагается, что на территории будущего города-государства будет разрешено употребление алкоголя, а от женщин не будут требовать ношения платка и разрешат им носить то, что они хотят; никаких предписаний образа жизни навязываться не будет. Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью для газеты заявил, что государство будет носить название Суверенное государство ордена Бекташи, площадь микространы составит всего около десяти гектаров, однако там будут действовать собственная администрация, паспорта и границы.

Основной идей премьер-министр называет продвижение толерантной версии ислама.

По информации немецкого гуманитарного проекта Renovabis, к суфийскому ордену Бекташи принадлежит только 2,1% населения Албании. Таким образом, приверженцы этого течения составляют меньшинство среди исповедующих традиционный ислам, доля которых в стране достигает 57%. Бекташи - один из самых влиятельных орденов суфиев (мистиков) на Балканах и в Турции, он проповедует умеренный ислам и значительно отклоняется от интерпретации мусульманства в рамках норм шариата.