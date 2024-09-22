Алсу о планах судиться с бывшим мужем: Есть желание заработать на этом

Фото: instagram.com/alsou_a/

Она эмоционально прокомментировала "СтарХит" информацию о том, что якобы планирует судиться с Яном Абрамовым в Лондоне. Ранее об этом заявлял защитник бывшего супруга певицы Александр Добровинский.

В интервью SHOT адвокат рассказал, что Алсу может воспользоваться своим гражданством Великобритании, чтобы потребовать у Абрамова деньги за пентхаус, который она сама же продала несколькими годами ранее. По словам правозащитника, если представители Алсу подготовят иск, им потребуется "выловить" Яна Абрамова на территории Великобритании, чтобы вручить документ.

"Меня удивляет непрофессионализм господина Добровинского, который берется комментировать абсолютно ложную информацию. Видимо, есть желание раздуть новый скандал и заработать на этом денег", – возмутилась Алсу.

В мае 2024 года стало известно, что певица подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц Алсу намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.