Названа главная опасность пельменей

Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению. Такую опасность популярного блюда в беседе с РИА Новости назвала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова , передает Lenta.ru .

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По словам специалиста, пельмени, произведенные на заводе, представляют собой ультрапереработанную пищу.

Это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение, - пояснила Волкова.

Разнообразить рацион домашними пельменями безопасно, считает врач. Однако не стоит есть их каждый день при желании сохранить или снизить вес, заключила она.