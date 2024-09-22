Как изменится утильсбор в России с 1 октября

С 1 октября в России существенно увеличится утилизационный сбор на автомобили. Соответствующее постановление было подписано в Министерстве промышленности и торговли РФ, передает « Голос народа ».

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Размер сбора будет зависеть от объема двигателя. Базовая ставка остается неизменной - 20 000 рублей для легковых автомобилей и 150 000 рублей для грузовиков, автобусов, прицепов, полуприцепов и другой техники.

При этом с 1 октября значительно возрастут коэффициенты, на которые умножается базовая ставка. Так, для автомобилей с объемом двигателя 2 литра текущий коэффициент 15,03 увеличится до 27,81, а к 2030 году достигнет 58,62.

Важно отметить, что индексация затронет только автомобили, ввозимые юридическими лицами или для перепродажи. Для автомобилей, предназначенных для личного пользования и с объемом двигателя до 3 литров, сохранятся льготные коэффициенты.

Кроме того, утилизационный сбор будет индексироваться каждый год 1 января на 10-20 процентов. Для автомобилей, ввезенных до 1 октября 2024 года, будут действовать прежние коэффициенты, если документы в таможню будут поданы не позднее 1 ноября 2024 года.