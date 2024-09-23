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22.09.2024, 20:01

В Германии найдено неизвестное ранее произведение юного Моцарта

Новости Мира 0 435

Неизвестное ранее произведение знаменитого композитора Вольфганга Амадея Моцарта более ста лет находилось в фондах городских библиотек Лейпцига, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Фото: Bild
Фото: Bild

Оно было обнаружено во время работы над новым изданием каталога Кёхеля, составленного Международным фондом Моцартеум в Зальцбурге и являющимся справочником по музыкальному наследию Вольфганга Амадея Моцарта. 

Вероятно, двенадцатиминутная "Serenate ex C" была написана в середине или конце 1760-х годов.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) тогда был в возрасте от 10 до 13 лет, отметил Ульрих Лайзингер, руководитель исследований фонда Моцартеум. 

В 17 лет он бы, вероятно, уже не сочинил такую музыку, — добавил эксперт.

Сходство с другими произведениями Моцарта того времени и внешние признаки, такие как имя композитора на нотах, указывают на то, что эта серенада принадлежит Моцарту, отметил Лайзингер.

Хотя доказать это на 100% невозможно, были предприняты все меры, чтобы исключить вероятность того, что это произведение принадлежит другому композитору, сказал он.

Мы уверены, что можем представить совершенно неизвестное, очаровательное произведение юного Моцарта, — заявил эксперт.

Однако исследования в рамках каталога Кёхеля позволили сделать и другие открытия о музыкальном гении. В каталоге также есть произведения, которые Моцарт писал по заказу, чтобы улучшить оперы других композиторов. Помимо этой работы в качестве "негласного автора", он также работал учителем. В новом издании каталога впервые систематически представлены его учебные материалы.

Найденная композиция была представлена в четверг в Международном фонде Моцартеум в Зальцбурге (Австрия). 21 сентября это произведение впервые было исполнено в Германии, в Лейпцигской опере.

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