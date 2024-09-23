В Москве за регулярные кражи вынесли приговор экс-помощнице Сергея Шнурова

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По информации издания "Коммерсантъ", женщину обвиняли в регулярных кражах денег с банковских карт Сергея Шнурова и его супруги Ольги. Кулигину признали виновной по всем эпизодам и приговорили к восьми годам лишения свободы условно. Кроме того, она должна компенсировать ущерб пострадавшим.

Как уточняется, уголовное дело в отношении Кулигиной было возбуждено в декабре 2022-го после заявления супруги исполнителя. Подсудимую обвинили в нескольких кражах, суммы варьировались от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Также ее подозревали в присвоении гонорара за выступление Шнурова в размере 3,5 млн руб. Сначала Кулигина отказывалась от дачи показаний и отрицала свою вину, но во время судебного процесса изменила свою позицию, раскаялась и извинилась.

Кулигина была личным помощником многих известных людей, в том числе одной из участниц группы "ВИА Гра". Три года назад она занимала место главного продюсера RTVI. Когда Шнуров ушел с канала, он предложил Кулигиной продолжить работать на него.

Осенью 2022 года супруга артиста попросила помощницу купить три бутылки вина за 150 тыс. рублей (более 775 тыс. тенге), однако со счета списали 180 тыс. рублей (более 930 тыс. тенге). Шнурова заметила это случайно, затем проверила другие банковские операции и узнала, что помощница многократно переводила больше денег, чем нужно.