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23.09.2024, 07:10

Врач предупредила об опасности яиц для некоторых людей

Новости Мира 0 507

Врач Сухорукова: стоит отказаться от яиц при повышенном холестерине и аллергии, передает Lenta.ru

Фото: Mustafa Bashari / Unsplash
Фото: Mustafa Bashari / Unsplash

Аллергикам, а также людям, страдающим повышенным холестерином или панкреатитом в стадии обострения, рекомендуется отказаться от употребления яиц. Об опасности данного продукта для некоторых людей предупредила в разговоре с РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Она указала, что яйца являются высокоаллергенным продуктом, и они противопоказаны пациентам, у которых наблюдается аллергия на куриный белок. Кроме того, с осторожностью следует употреблять яйца при заболеваниях печени и желчного пузыря, так как желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.

«Яйца также нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. С одной стороны, в яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно», — объяснила врач.

Сухорукова предупредила, что диабетикам стоит с осторожностью относиться к употреблению яиц, потому что их сосуды, как правило, уже поражены сахаром, в них имеются повреждения, поэтому риск развития атеросклероза у них значительно выше.

Ранее диетолог Марина Хоркавая предупредила, что традиционная окрошка на квасе может быть опасна для некоторых людей. Эксперт объяснила, что сочетание кваса с картофелем повышает аппетит, поэтому окрошку лучше не есть во время похудения.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Кто такая "Врач Сухорукова" и что она собой представляет? Очередная тарахтелка что-бы пропиариться?
23.09.2024, 06:33
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