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23.09.2024, 11:21

Головная боль метеопатов: когда ждать магнитные бури в конце сентября

Новости Мира 0 350

Предстоящая неделя с 23 по 29 сентября может оказаться непростой для метеозависимых людей. Согласно прогнозам, нам предстоят очередные магнитные бури, которые, как правило, отражаются на самочувствии, - передает Almaty.tv со ссылкой на NEWS.ru.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Текущая неделя характеризовалась достаточно заметной солнечной активностью после которой обычно следуют возмущения в магнитосфере Земли, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

- Несколько из наших прогнозов после солнечных вспышек реализовались, и мы наблюдали две относительно большие магнитные бури. Мы надеемся, что на следующей неделе обстановка будет более спокойной, чем на этой, так как активность нашей звезды идет на спад», — пояснил специалист. По его словам, вспышки не каждый раз приводят к магнитным бурям.

Ранее Петрукович указывал, что ожидается несколько повышенный фон геомагнитной активности, связанной с наличием на Солнце большого количества групп пятен. По его словам, в последнее время возникают только небольшие вспышки, последствия которых для людей практически незаметны.

Согласно данным сервиса прогнозирования магнитных бурь «Метеоагент», начало недели окажется спокойным. Однако уже в четверг ситуация может кардинально поменяться: прогнозируется сильная магнитная буря, которая продлится двое суток. В субботу магнитное поле будет находиться во все еще возмущенном состоянии. Ситуация должна стабилизироваться в воскресенье, 29 сентября.

Физик Андрей Бутов полагает, что наступающая неделя может оказаться не менее сложной, чем уходящая.

- В середине и конце предстоящей семидневки ожидается повышенный геомагнитный фон, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Как правило, это проявляется в форме головных болей, скачков артериального давления, общей утомляемости, — пояснил специалист.

По его словам, вероятность геомагнитных событий на следующей неделе достаточно высока: это означает, что в такие дни не следует перегружаться и нервничать.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако, согласно результатам опросов, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

- Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%, — добавила Акулова.

Терапевт Виктория Краснова отметила, что в дни сильных магнитных бурь многие ее пациенты «фиксируют самые разные симптомы».

- Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, а также на упадок сил. Именно в этот период обостряются различные хронические заболевания, — подчеркнула эксперт.

Краснова посоветовала гражданам соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

- Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

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