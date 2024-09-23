Новые правила заработали на Wildberries, Ozon и AliExpress - что изменится

Новые правила

Теперь маркетплейсы должны будут по-новому организовать доставку. Если покупатель оплатил товар, отказываться от его доставки – запрещено, так как был заключен договор о купле-продаже.

Суды

Юрист Максим Иванов рассказал порталу Primpress.ru, что новые условия заработали после того, как прецеденты на эту тему создали суды своими решениями.

В одном из случаев, мужчина заказал музыкальную установку, оплатил ее, но продавец на маркетплейсе сообщил, что товара нет в наличие и вернул деньги. Это не устроило покупателя и он подал в суд, дойдя вплоть до Верховного суда.

Еще одно дело коснулось отказа в доставке ноутбука, купленного через маркетплейс. И там человеку еще выплатили моральный ущерб за отказ.

Ранее стало известно, что Wildberries занимает доминирующее положение на казахстанском рынке.

4 сентября стало известно, что маркетплейсы переведут на национальный язык в Казахстане.