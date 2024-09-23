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23.09.2024, 11:35

Новые правила заработали на Wildberries, Ozon и AliExpress - что изменится

Новости Мира 0 1 461

Маркетплейсам, таким как Wildberries, Ozon и AliExpress, запретили отказываться от доставки товара покупателям. В противном случае, с них могут потребовать даже моральный ущерб, передает Ulysmedia.kz

Фото: regnum
Фото: regnum

Новые правила

Теперь маркетплейсы должны будут по-новому организовать доставку. Если покупатель оплатил товар, отказываться от его доставки – запрещено, так как был заключен договор о купле-продаже. 

Суды

Юрист Максим Иванов рассказал порталу Primpress.ru, что новые условия заработали после того, как прецеденты на эту тему создали суды своими решениями. 

В одном из случаев, мужчина заказал музыкальную установку, оплатил ее, но продавец на маркетплейсе сообщил, что товара нет в наличие и вернул деньги. Это не устроило покупателя и он подал в суд, дойдя вплоть до Верховного суда.

Еще одно дело коснулось отказа в доставке ноутбука, купленного через маркетплейс. И там человеку еще выплатили моральный ущерб за отказ.

Ранее стало известно, что Wildberries занимает доминирующее положение на казахстанском рынке.

4 сентября стало известно, что маркетплейсы переведут на национальный язык в Казахстане.

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