У Земли через неделю появится вторая “Луна“

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщает DailyMail, космический объект, названный 2024 PT5, будет находиться под воздействием гравитационного поля Земли около двух месяцев – с 29 сентября по 25 ноября. Отмечается, что астероид размером около 10 метров в диаметре был впервые обнаружен 7 августа 2024 года с помощью системы ATLAS, которая предназначена для отслеживания астероидов, представляющих угрозу для Земли. Исследователи проанализировали его траекторию и выяснили, что астероид сделает один оборот вокруг нашей планеты, прежде чем покинет ее орбиту и отправится в другие части Солнечной системы.

Этот временный спутник попадает в категорию так называемых "мини-лун". Такие объекты представляют собой малые небесные тела, которые на короткий период захватываются гравитационным полем Земли. Астероид 2024 PT5 не представляет опасности для нашей планеты, его траектория изучена, и он продолжит свое движение в космосе после короткого визита к Земле.

Исследователи также выяснили, что 2024 PT5, вероятнее всего, прибыл из группы астероидов, называемой "пояс Арджуна". Это небольшие астероиды с орбитами, близкими к орбите Земли. Однако существует альтернативная гипотеза: по словам Пола Чодаса, директора Центра исследований околоземных объектов NASA, астероид мог быть осколком, выбитым с поверхности нашей Луны в результате какого-то удара.

Стоит отметить, что не все ученые согласны считать этот объект полноценной "мини-луной". Для того чтобы астероид получил этот статус, он должен завершить хотя бы один полный оборот вокруг Земли. Некоторые специалисты полагают, что 2024 PT5 не успеет совершить полный оборот за время своего пребывания в орбите Земли. Что ж, время покажет.

Тем не менее такие временные спутники напоминают нам о постоянно движущихся небесных телах вблизи нашей планеты и о важности изучения их траекторий.