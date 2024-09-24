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23.09.2024, 19:52

Telegram будет передавать данные пользователей по запросам властей

Новости Мира 0 396

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил об изменениях в правилах платформы. Об этом он написал в своем канале, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com / KLYONA
Фото:depositphotos.com / KLYONA

"Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", - сообщил Павел Дуров.

По словам основателя Telegram, эти меры должны отпугнуть от платформы преступников, которые "ставят под угрозу целостность нашей платформы".

Кроме того, команда модераторов, по словам Дурова, заблокировала весь проблемный контент, который они смогли выявить через поиск.

Напомним: расследование в отношении Telegram было начато после задержания в прошлом месяце Павла Дурова спецслужбами Франции.

39-летнему Дурову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с непринятием мер по пресечению распространения экстремистского и противозаконного контента в популярном мессенджере.

28 августа его освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 миллионов евро. Дурову запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

Позже стало известно, что он согласился работать с правоохранительными органами и начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Также стало известно, что брата Павла Дурова заставляют приехать во Францию для дачи показаний.

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