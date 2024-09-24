“Черное золото“: мировые цены на кофе взлетели

Засуха в Бразилии, крупнейшем мировом производителе кофе, и наводнения во Вьетнаме, занимающем второе место в рейтинге, значительно нарушили глобальные цепочки поставок кофе, что привело к росту производственных затрат, которые в итоге отразились на потребителях, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Euronews .

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Для любителей кофе в Европе, где отмечен самый высокий уровень потребления этого напитка на душу населения в мире, прогнозируемый рост цен – вовсе не пустой звук. Европейцы потребляют порядка 3,2 миллиона тонн кофе в год, что составляет почти 33 процента от общего объема потребления, согласно отчету немецкой компании Statista, специализирующейся на потребительских данных.

"Бразилия, на долю которой приходится около 40 процентов мирового производства кофе, страдает от одного из самых сильных эпизодов засухи за последние десятилетия. Экстремальные погодные условия серьезно повлияли на регионы, где выращивается кофе арабика, и привели к снижению урожайности", - говорится в материале.

В урожайном цикле 2023-2024 годов уже наблюдается резкое падение производства, по некоторым оценкам, оно может сократиться на одну пятую часть - 20 процентов.

Наиболее остро последствия этого ощущаются в Минас-Жерайс, крупнейшем бразильском штате, производящем кофе, и родине высококачественных зерен арабики. Дождей здесь нет уже несколько месяцев.

В то время как Бразилия доминирует на рынке арабики, Вьетнам является ведущим мировым производителем более дешевых зерен робусты, используемых для приготовления растворимого кофе. Ранее в этом месяце ключевые регионы страны, где выращивают кофе, в Центральном нагорье, были разрушены тайфуном "Яги", в результате которого погибли более 60 человек и сотни пострадали.

По предварительным оценкам, затоплены тысячи гектаров кофейных плантаций, что нанесло значительный ущерб как текущему урожаю, так и будущему потенциалу производства, поскольку на восстановление угодий уйдут годы.

Воздействие засухи в Бразилии и тайфуна во Вьетнаме вызвало резкий рост мировых цен на кофе. Международная организация по кофе (ICO), межправительственный орган, состоящий из стран-экспортеров и импортеров, сообщила, что в третьем квартале этого года цены выросли почти на 20 процентов, достигнув самого высокого уровня почти за десять лет.

"Фьючерсы на кофе арабика на "Межконтинентальной бирже" (ICE) значительно выросли, и сейчас цены на него превышают 2,25 евро за фунт – по сравнению с 1,62 евро в начале года. Цены на робусту пошли по аналогичной траектории, поднявшись примерно на 25 процентов и достигнув более 2 тысяч долларов за тонну", - поясняется в статье.

Резкий рост цен вызвал потрясения на мировом рынке. Торговцы кофе сталкиваются с повышенной волатильностью, поскольку растут опасения, что продолжающиеся сбои, связанные с погодными условиями, и расходы на восстановление после стихийных бедствий могут привести к еще большему росту цен.

Последствия роста цен особенно заметны в Европе. В Германии, крупнейшем европейском рынке кофе, розничные цены на молотый кофе и кофейные зерна выросли в среднем на 10 процентов с 2022 года, согласно данным Statista.

Исследование, проведенное Европейской кофейной федерацией (ECF) в Брюсселе, показало, что почти 65 процентов кафе и кофешопов в Европе повысили свои цены на 5-15 процентов с начала 2023 года. Отмечается, что повышение цен, скорее всего, обусловлено не только стоимостью кофейных зерен, но и рядом других факторов, поскольку инфляция привела к росту цен на другие предметы первой необходимости, такие как молоко, сахар и одноразовые стаканчики.

Пока два крупнейших мировых производителя кофе пытаются оправиться от кризисов, перспективы мирового рынка остаются неопределенными.

Изменение климата сокращает доступность земель, на которых могут произрастать кофейные культуры, а экстремальные погодные явления становятся все более частыми, создавая идеальный шторм проблем для сектора и европейских любителей кофе.

Ранее мы писали, что ежедневное употребление кофе может помочь сохранить мышечную массу. Такой вывод сделали ученые на основании нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Подробности в материале.