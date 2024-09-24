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24.09.2024, 07:50

Американец, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года

Новости Мира 0 658

Американец, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года. Его нашли благодаря племяннице, которая никогда не теряла надежды, сообщает Zakon.kz.

Фото: Alida Alequin
Фото: Alida Alequin

Как пишет LADbible, 79-летний Луис Армандо Альбино наконец-то воссоединился со своей биологической семьей благодаря упорной работе своей племянницы.

В 1951 году он играл в парке Джефферсон Сквер со своим 10-летним братом Роджером в Западном Окленде, штат Калифорния, когда к мальчику подошла женщина и заманила его, пообещав купить ему сладости.

Тогда шестилетнего Луиса перевезли через всю страну в Нью-Йорк, где местная пара воспитывала его как собственного сына, пока его настоящая семья искала его.

Мама Луиса никогда не теряла надежды, что он вернется, но, к сожалению, она умерла в 2005 году в возрасте 92 лет, так и не узнав о его судьбе.

Американца нашли по ДНК, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 06:45

Фото: NBC Bay Area

Но, к счастью, в семье Луиса осталась решимость выяснить, что произошло после того рокового дня в парке. Племянница Луиса, Алида Алекин, решила взяться за это дело.

В 2022 году Алида решила развлечения ради пройти онлайн-тест ДНК, результаты которого сообщили ей, что у нее 22% совпадений с мужчиной, который впоследствии оказался ее пропавшим дядей.

Но связавшись с ним, она не получила ответа – и только в начале этого года она снова решила углубиться в историю похищения Луиса вместе со своими дочерьми. Ее дети искали имя пропавшего родственника в Интернете и обнаружили его фотографии на микрофильме в Публичной библиотеке Окленда, которые, по их мнению, подтверждали тот факт, что он все еще жив.

Они отнесли свои находки в ФБР и Министерство юстиции, открывшие новое дело об исчезновении человека.

Затем Луиса разыскали на восточном побережье и предоставили образец ДНК, подтвердивший его личность, прежде чем официальные лица посетили дом матери Алиды, чтобы сообщить семье, что Луиса наконец-то нашли.

Хотя это развитие событий означало, что дело об исчезновении человека можно закрыть, ФБР заявило, что расследование похищения Луиса остается открытым – несмотря на то, что воспитывающая его пара уже умерла.

К слову о Луисе, он стал пожарным и служил в морской пехоте, а также сам стал отцом и дедушкой.

Ранее предполагаемая мать детей Павла Дурова сделала очередное заявление о жизни бизнесмена.

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