В России хотят ввести ответственность для иностранцев за «русофобию»

Российское правительство обсуждает проект закона о введении в Уголовном кодексе ответственности за «русофобию», передает « Голос народа ».

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«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанного замечания», - говорится в документе, имеющемся в распоряжении «Интерфакса».

Законопроектом, который одобрил кабинет министров, предлагается внести в часть третью статьи 12 «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ» Уголовного кодекса изменение, согласно которому действие уголовного закона будет распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне пределов РФ, в том числе в отношении соотечественников, не являющихся гражданами РФ.

Законопроектом также предлагается дополнить УК статьей 136.1 «Русофобия», предусматривающей ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ (часть первая), и за публичные призывы к совершению указанных дискриминационных действий (часть вторая).

Предлагается также часть пятую статьи 247 «Участие подсудимого» Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнить положением, устанавливающим возможность в исключительных случаях проводить судебные разбирательства по уголовным делам о ряде преступлений небольшой и средней тяжести в отсутствие подсудимого.

Законопроект подготовлен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.