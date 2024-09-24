18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.71
533.77
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
24.09.2024, 15:18

В Госдуме заявили о тесных связях участников перестрелки у офиса Wildberries с Кадыровым

Новости Мира 0 1 371

Депутат ГД Делимханов: участники перестрелки у Wildberries связаны с Кадыровым, передает Lenta.ru

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Участники перестрелки у головного офиса Wildberries связаны с руководством Чечни. Об этом на встрече с делегацией из Ингушетии заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, видео мероприятия опубликовал Telegram-канал ЧГТРК «Грозный», а расшифровку встреч перевел привлеченный проектом «Осторожно, новости» специалист.

Как утверждает «Осторожно, новости», на встрече Делимханов заявил, что в перестрелке участвовали люди, имеющие «тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения» с властями региона, в том числе — с самим главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кого именно из участников перестрелки имел в виду Делимханов, не уточняется. Реакция ингушской делегации на слова депутата о связях участников стрельбы с Кадыровым не приводится.

Известно, что на упомянутой встрече Делимханов упрекнул работавших на Wildberries ингушей в подлости — якобы они проигнорировали договоренности с чеченцами и устроили засаду на Владислава Бакальчука.

В конфликте Владислава Бакальчук и Татьяны Ким власти Чечни заняли сторону мужа основательницы Wildberries. Глава региона Рамзан Кадыров поручил разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries Делимханову, пообещав Бакальчуку сделать «все возможное», чтобы вернуть в семью его жену и защитить бизнес. «И в этом вопросе я дойду до конца», — указал Кадыров.

Менее чем через месяц после этого, 18 сентября, в центре Москвы у офиса компании произошла перестрелка. Ее жертвами стали два сотрудника офиса, еще семеро получили ранения. Участников нападения задержали, а Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?