Женщина пыталась обменять свою дочь на дом в Узбекистане

В Самарканде 41-летняя женщина хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь, а на вырученные деньги планировала купить дом, передает « Голос народа ».

фото: Голос народа

Женщину задержали в ресторане, после того как получила 25 тысяч за свою 13-летнюю дочь, пишут узбекские СМИ.

По ее словам, у нее не было дома и ей предложили его в обмен на дочь. Она согласилась на предложение и выбрала дом стоимостью 25 тысяч долларов, а теперь жалеет о содеянном.

Суд изучил материалы дела и вынес приговор. Женщина была признана виновной по п. «а» ч. 3 ст. 135 УК РУз (Торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет), ей назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ее дети были переданы под государственную защиту.