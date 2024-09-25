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24.09.2024, 20:17

В Литве возмутились из-за фразы о расстреле за русский язык

Новости Мира 0 1 240

В Литве обратились в правоохранительные органы из-за насилия за русский язык, передает Lenta.ru

Фото: Alfredas Pliadis / Globallookpress.com
Фото: Alfredas Pliadis / Globallookpress.com

В Литве обратились в правоохранительные органы из-за высказываний ведущего Альгиса Раманаускаса о насильственных действиях за прослушивание музыки и просмотр фильмов на русском языке. Об этом сообщает издание Delfi.

Литовский центр по правам человека возмутило высказывание ведущего во время прямой трансляции на YouTube.

«Представьте домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим. «Ленты.ру») или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — заявил Раманаускас.

По мнению центра по правам человека, ведущий этим высказыванием может разжигать ненависть. Центр также призвал политические партии Литвы отреагировать на это публичное заявление.

Ранее в Литве суд отказался встать на сторону учительницы русского языка, которую оскорбили в интернете.

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