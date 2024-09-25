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25.09.2024, 09:41

Россиянка описала американских пенсионеров фразой «будете в шоке, чем они занимаются»

Новости Мира 0 1 428

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала одно неожиданное хобби местных пенсионеров фразой «будете в шоке, чем они занимаются». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Ronda Churchill / Reuters
Фото: Ronda Churchill / Reuters

Автор публикации рассказала, что вместо прогулок в парке, игры в домино и чтения газет пожилые люди в США ходят в казино. По ее словам, американские пенсионеры собираются там с самого утра и начинают делать ставки.

«Часами они сидят, азартно наблюдая за вращающимися веселыми картинками, искренне поджидая свой момент удачи. Ирония всей ситуации в том, что казино работают круглосуточно, а это значит, что бабушки и дедушки проводят здесь дни и ночи, не выходя за пределы зала», — удивилась Ершова.

Путешественница пояснила, что они посещают казино не только ради развлечения, но и чтобы завести новые знакомства и обсудить чужие выигрыши и проигрыши.

«Они не делают заготовки на зиму, не варят варенья, не сидят с внуками, не тухнут дома — они просто нашли способ наслаждаться жизнью и сохранять молодость духа», — заключила россиянка, добавив, что местные пенсионеры «выбрали свой путь».

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Европе и поразилась активной жизни местных пенсионеров. Она отметила, что в Норвегии и Швеции после выхода на пенсию люди много гуляют в парках, занимаются спортом и путешествуют.

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