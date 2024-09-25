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25.09.2024, 10:46

Американец приехал в Россию и описал увиденное фразой «санкции не работают»

Новости Мира 0 1 321

Турист из США побывал в России и рассказал о том, что его больше всего удивило. Впечатлениями он поделился в своем YouTube-канале «Энтони Американец», передает Lenta.ru

Кадр: Энтони Американец / YouTube
Кадр: Энтони Американец / YouTube

Автор ролика поразился, что в Москве можно легко найти западные товары или их аналоги. «Санкции не работают, по моему мнению. Если хочешь "Кока-колу" — есть "Добрый Кола", я не заметил разницу между ними», — такими фразами описал увиденное американец.

Иностранец также признался, что его шокировала чистота столичных улиц. «Ребята, я был не только на Красной площади, я был почти везде в Москве. Нет бомжей и наркоманов на улицах, как в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе», — пояснил он.

Кроме того, Энтони подчеркнул, что проблема с мигрантами в городе не стоит так остро, как в большинстве европейских столиц. «Все говорили, что в Москве живет много мигрантов. Но, честно, я этого не заметил. Да, конечно, есть мигранты, но по сравнению с западными странами — это ничто», — заключил он.

Еще одна особенность столицы, на которую обратил внимание блогер, — развитие технологий. В частности, его удивили роботы-доставщики еды и оплата телефоном в ресторанах.

Ранее другой американский турист побывал в России и удивился одной особенности жизни русских — пешим прогулкам. Иностранец рассказал знакомой россиянке, что его соотечественники предпочитают передвигаться на автомобилях.

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