Новый вариант коронавируса выявлен близ Казахстана в России

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«Зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC в Ростовской области и в Уфе», - сообщили в Роспотребнадзоре.

XEC — это новый вариант SARS-CoV-2. Специалисты пояснили, что это рекомбинант двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

XEC наиболее распространен во Франции, также он набирает обороты в Германии и Великобритании.