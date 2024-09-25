Бакальчук рассказал о знакомстве с Кадыровым и его роли в ситуации с Wildberries

Бизнесмен Владислав Бакальчук рассказал о знакомстве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и его роли в ситуации, сложившейся в компании Wildberries. Беседу с ним опубликовал YouTube-канал «Миллионщики».

Предприниматель заявил, что познакомился с друзьями Кадырова более восьми лет назад. «С этого момента мы дружили», — сказал он и добавил, что окружение Кадырова оказывало ему помощь.

«Когда все это [слияние Wildberries с компанией Russ] случилось, я пошел к нему за советом, и они предложили помочь», — добавил он.

В июле Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries. Глава Чечни пообещал помочь и поручил заняться этим вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

18 сентября около центрального офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Очевидец описал участников конфликта как «бородачей».