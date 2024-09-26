Почему женщин часто стригут короче, чем им хочется

Женщинам был задан вопрос: сколько волос они бы отрезали у гипотетических клиенток в воображаемой парикмахерской, передает Liter.kz со ссылкой на BILD .

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При оценке ответов учитывались привлекательность клиенток и состояние их волос. Женщин также спрашивали, как бы они оценили себя сами с точки зрения привлекательности, сексуального поведения и конкурентоспособности. Иными словами, предлагалось ответить на вопрос: “Насколько вы ревнивы?”.

Выяснилось, что чем более ревнивыми и нацеленными на сексуальную конкуренцию себя оценивали женщины, тем больше волос они хотели отрезать своим клиенткам. Даже если клиентки явно выражали обратное желание — чтобы им отрезали как можно меньше волос.

Эффект усиливался, если женщины оценивали клиенток столь же привлекательными, как и себя.

Исследователи предполагают, что такое поведение — неосознанная “диверсия” в ходе сексуальной конкуренции, при этом чувство ревности влияет на женщин даже в отсутствие потенциальных партнеров.