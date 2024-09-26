СМИ: Павел Дуров на допросе заявил, что зарабатывает меньше 1 доллара в год

В частности об этом пишет французская газета Le Monde. По ее информации, Дуров заявил следователям, что получает лишь 0,27 доллара в год.

Издание отмечает, что Дурову "нравится представлять себя аскетом", однако при такой низкой зарплате он — мультимиллиардер. В мировом списке Forbes Дуров занимает 127-е место с состоянием 15,5 млрд долларов, Bloomberg оценивает его состояние в 9,07 млрд долларов.

Журналисты напоминают, что предпринимателю принадлежит основная доля акций Telegram, который, как он рассказывал в интервью в марте, оценили в 30 млрд долларов перед возможным выходом на IPO.