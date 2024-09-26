Зеленский зарегистрировал торговую марку в сфере похоронных услуг

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, в рамках которой оказываются услуги похорон и азартных игр. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости , передает Lenta.ru

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Утверждается, что данная марка зарегистрирована для использования в странах Европейского союза (ЕС), США, Великобритании, Канаде, Китае, Японии, Турции, Швейцарии, Грузии, Армении, Израиле и Молдавии. В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество Зеленского, а адрес совпадает с адресом офиса президента Украины.

Среди услуг, предоставляемых под маркой ZELENSKYY, значатся услуги в сферах азартных игр, похорон, астрологии и психологии. Также торговая марка распространяется на развлекательные услуги, включая кинопроизводство и публикацию книг.

Ранее виллу Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми выставили на продажу, однако своего покупателя она так и не нашла. Местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом президента Украины особняки за 2,5-3 миллиона евро.