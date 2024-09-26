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26.09.2024, 10:23

Звезда фильма "Москва слезам не верит" жестко высказалась про ремейк

Новости Мира 0 646

79-летняя народная артистка России Раиса Рязанова, которая исполнила роль Антонины Буяновой (или просто Тоси) в оскароносном фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", заявила, что съемки ремейка мелодрамы являются преступлением против зрителей, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/raisa.ryazanova_official
Фото: Instagram/raisa.ryazanova_official

По ее мнению, все ремейки советских фильмов не отличаются высоким качеством.

Рязанова подчеркивает в разговоре с изданием NEWS.ru, что молодые режиссеры "даже до фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" добрались с Андреем Мягковым".

"И что получилось? Смотрят? Вспоминают? Нет. И эту картину, если она, не дай бог, выйдет, будут сравнивать, и не в пользу новой, поверьте мне. Это против зрителей преступление. Как они этого не понимают, даже не режиссер, а те, кто это разрешает?"Раиса Рязанова

Это заявление было сделано после того, как один из российских телеканал анонсировал начало съемок сериала по мотивам фильма "Москва слезам не верит" Жорой Крыжовниковым.

"Москва слезам не верит" – советский мелодраматический фильм режиссера Владимира Меньшова, лидер кинопроката 1980 года в СССР (около 90 млн зрителей).

Рязанова за роль Антонины в этом фильме получила в 1981 году Государственную премию СССР.

В том же году картина была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке. Мировая премьера состоялась 11 февраля 1980 года.

25 сентября 2024 года скончался заслуженный артист России Роман Мадянов. Ему было 62 года. Он известен по ролям в фильмах "Левиафан", сериалам "Домашний арест" и "Солдаты".

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