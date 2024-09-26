“Хрен, а не простуда“: врач дал рецепт мощного средства для иммунитета

С наступлением холодов люди все чаще начинают болеть различными простудными заболеваниями. Врач Александр Шишонин поделился с порталом Doctorpiter рецептом мощного средства с хреном для поднятия иммунитета, которое поможет если не избежать заболевания, то перенести его гораздо легче и ускорить выздоровление, рассказывает Tengri Life .

Фото: depositphotos.com

Чтобы наш организм мог успешно противостоять различным вирусам, необходимо активировать интерфероны – белки, которые обеспечивают нам защиту, утверждает Шишонин.

По словам доктора, интерфероны выделяются в основном слизистыми оболочками носа и горла. Процесс активизируется в двух случаях: при вторжении вирусов и некоторых бактерий, а также под воздействием низкомолекулярных соединений.

"Второй вариант для нас предпочтительнее. Ведь так мы можем повысить количество интерферонов, не дожидаясь заражения. Получить низкомолекурярные соединения можно из различных источников. Из них лучше всего подходят эфирные масла с высоким содержанием серы. Самое действенное и доступное, на мой взгляд, эфирное масло хрена", говорит он.

Врач поделился рецептом средства, которое поможет быстро повысить иммунитет в домашних условиях:

100-200 г корня хрена натираем на терке;

тертый хрен складываем в литровую банку;

неглубоко вдыхаем из банки в течение 15 секунд;

после процедуры плотно закрываем банку крышкой и убираем хрен в холодильник;

через два дня запах станет не таким насыщенным и резким, а ведь именно в нем вся польза. Поэтому на третий день меняем хрен на свежий;

повторяем процедуру два раза в день в течение недели.

По словам специалиста, эффект от ингаляций сохраняется 2-3 недели.

Как корень хрена помогает иммунитету

"Корень хрена известен своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами и, следовательно, используется для лечения острого синусита, бронхита и инфекции мочевого пузыря", – написали в своем исследовании ученые из Университетской клиники Фрайбурга (Германия).

Своему характерному острому вкусу корень растения обязан веществу синигрин. Продуктом разложения синигрина является аллилизотиоцианат, он же аллилгорчичное масло, которое обладает жгучим вкусом и специфическим запахом.

"Можно предположить, что оздоровительные или лечебные эффекты корня хрена обусловлены биологической активностью аллилизотиоцианата. Кроме того, корень содержит аскорбиновую кислот и флавоноиды кемпферол и кверцетин, которые также известны своими противовоспалительными свойствами", – говорят исследователи.

В лабораторных условиях ученые проверили, как воздействует водный экстракт хрена на иммунные клетки человека.