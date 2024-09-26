Топ худших кроссоверов с пробегом перечислил автоэксперт

Каких кроссоверов лучше избегать на вторичном рынке, рассказал автоэксперт Александр Ковалев, передает Tengri Auto со ссылкой на RG.ru .

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Пятое место

BMW X1 и X3, оснащенные двигателями серии N20, которые производились с 2011 по 2015 год (X1) и до 2017 года (X3). Эти автомобили часто требуют дорогостоящего ремонта, что делает их содержание крайне затратным, несмотря на премиальный статус марки.

Четвертое место

Китайские кроссоверы Chery Tiggo T11 (2005-2013) и Geely Emgrand X7 I (2011-2016), разработанные на базе Toyota Rav4. Их основной проблемой является коррозия кузова, что было характерно для многих китайских машин 2000-х и начала 2010-х годов.

Третье место

Volkswagen Tiguan первого поколения. Двигатели этой модели особенно чувствительны к качеству топлива и требуют регулярного обслуживания. Несмотря на высокую стоимость на рынке, найти хорошо сохранившийся экземпляр сложно.

Второе место

Brilliance V3, который известен низким качеством сборки и дефицитом запчастей. Бренд больше не представлен в России, и основным достоинством этой модели остается только механическая коробка передач.

Первое место

Китайские кроссоверы, такие как Lifan X50, X60 и Zotye T600. Эти автомобили страдают от множества проблем, начиная с низкого качества комплектующих и заканчивая трудностями в обслуживании, так как запчасти для них становятся все менее доступными.