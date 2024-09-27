Цукерберг представил очки с синхронным переводом мировых языков

26 сентября Марк Цукерберг представил революционные AR-очки Orion, сообщает Zakon.kz.
Эксперты цифровых технологий назвали их "самыми продвинутыми смарт-очками в истории". Они весят 100 грамм и в их линзах есть все то же самое, что и в Vision Pro:
В комплекте с очками идет браслет, который отслеживает сигналы мозга. Голограммы можно скроллить с помощью движений рук или глаз. Лучшая фишка – синхронный перевод речи с десятков языков прямо в динамики очков.
Самое главное, что при таком функционале они легче, удобнее и привлекательнее, чем громоздкие гарнитуры.
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