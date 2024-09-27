Илон Маск посоветовал не ездить в Британию

26 сентября американский предприниматель Илон Маск посоветовал в ближайшее время отказаться от поездок в Соединенное Королевство, где из тюрем ошибочно были освобождены 37 заключенных, сообщает Zakon.kz.

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Так бизнесмен ответил на новость об исключении его персоны из списка участников британского инвестиционного форума.

"Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях", – отметил Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Власти Великобритании до этого заявили, что фамилия Маска больше не значится в списке участников предстоящего правительственного инвестфорума. Свое решение они объяснили тем, что предприниматель оставлял нелестные посты в соцсетях о происходящих протестах в стране.