Илон Маск посоветовал не ездить в Британию

26 сентября американский предприниматель Илон Маск посоветовал в ближайшее время отказаться от поездок в Соединенное Королевство, где из тюрем ошибочно были освобождены 37 заключенных, сообщает Zakon.kz.
Так бизнесмен ответил на новость об исключении его персоны из списка участников британского инвестиционного форума.
"Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях", – отметил Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Власти Великобритании до этого заявили, что фамилия Маска больше не значится в списке участников предстоящего правительственного инвестфорума. Свое решение они объяснили тем, что предприниматель оставлял нелестные посты в соцсетях о происходящих протестах в стране.
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